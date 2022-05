Hückeswagener Musikschullehrer produziert Instrumental-CD : Erarios achte CD ist beinahe meditativ

Hückeswagen Auf der neuen CD von Musikschullehrer Cosimo Erario befinden sich 15 Eigenkompositionen, die durch den Klang der tiefen Bariton-Akustikgitarre und eingängigen Melodien zum Träumen anregen.

Der 54-Jährige hat sein Instrument für die Aufnahmen noch tiefer gestimmt. „Die Bariton-Gitarre klingt wunderbar, allein das ist eine Inspiration“, sagt der Musiker. Nach dem rockigen Pop-Album von 2018 ist „Water Rings“ ein stilistischer Gegensatz und wesentlich melodischer, beinahe meditativ. „Es ist eine Mischung aus neuen und älteren Kompositionen aus den 80er- und 90er-Jahre, die ich noch in meiner Heimat geschrieben habe“, sagt der gebürtige Italiener, der heute in Köln lebt. Es sei eine Kombination aus meditativen Harmonien mit einigen Solo-Jazz- und kreativen Elementen. Im Stück „Mare mosso“ (bewegtes Meer) ahmt der Instrumentalist zum Beispiel das Meeresrauschen mit seinem Instrument nach.

Schon seit dem Teenager-Alter schreibt der Gitarrist sehr erfolgreich eigene Lieder und auch Texte in seiner Heimatsprache. Mit seinem sechsten Album, „The Diamond Quarter“, hatte der Dozent der Musikschule zwei Awards in Los Angeles gewonnen. Die vorherige CD „Salta il recinto“ wurde mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.

Seit 25 Jahren unterrichtet der Singer-Songwriter und Musikproduzent an der Musikschule Hückeswagen (MSH) und gibt dort seine Begeisterung zur Musik an die Schüler weiter. „Es macht einfach mehr Spaß, wenn der Lehrer mit Leidenschaft dabei ist“, sagt Christin Wycisk. Die 18-Jährige hat seit ihrem fünften Lebensjahr Gitarrenunterricht bei Cosimo Erario und lernt immer noch Neues hinzu. „Wenn man etwas an seiner Technik verbessert, bekommt das Spiel gleich eine ganz andere Qualität“, sagt die Musikschülerin. Daher liegt es nahe, dass ihr Lehrer auch schon ein selbst geschriebenes Gitarrenbuch mit Techniken und Warm-ups veröffentlicht hat. Ein zweites Buch ist in Arbeit. „Es wird eine Gitarrenschule für E-Gitarre“, kündigt er an.