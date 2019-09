Musikschule Hückeswagen : Musikschulkurse für Kinder starten jetzt

Hückeswagen Ob Eltern-Kind-Gruppe, Musikalische Früherziehung, Musik-AG oder doch lieber Ballett – die Möglichkeiten an der Musikschule sind vielseitig.

Die Sommerferien sind vorbei, also starten auch an der Hückeswagener Musikschule wieder die neuen Kurse für Kinder. „Es gibt altersgerechte Kurse für Kleinkinder ab 18 Monaten, für Kindergartenkinder und Grundschulkinder und Jugendliche“, kündigt Leiter Eckhard Richelshagen an.



Eltern-Kind-Gruppe für Kinder von 20 Monaten bis drei Jahren In Geborgenheit und im Zwiegespräch mit den Eltern entdecken und erleben die Kinder Musik zum ersten Mal. Ein Baby ist neugierig, probiert aus, nimmt auf, lernt dabei spontan und mit Begeisterung. Dies geschieht mit allen Sinnen, der Lust an Bewegung, der eigenen Stimme und dem ganzen Körper. „Die Eltern begleiten und fördern ihr Kind und werden die Eltern-Kind-Gruppe als intensive, gemeinsame Zeit mit Ihrem Baby erleben“, heißt es in einer Ankündigung von Musikschulleiter Eckhard Richelshagen.

Musikalische Früherziehung für Kindergartenkinder Spielerisch machen die Kinder der Musikalischen Früherziehung die ersten musikalischen Schritte. „Die Kinder lernen, ihre Stimme einzusetzen, sich zu Musik zu bewegen, ihr Gehör wird geschult, und es werden das Melodie- und Rhythmusempfinden entwickelt“, berichtet Richelshagen Durch die Musikalische Früherziehung erhalte ein Kind weit mehr, als nur eine solide Grundlage, um später ein Instrument zu lernen. Die Gruppengröße sei überschaubar – und so werde jedes Kind optimal und individuell gefördert. Die Kurse sind über zwei Jahre angelegt.



Musik-AG für Grundschulkinder Die Musik-AGs findet in beiden Hückeswagener Grundschulen direkt im Anschluss an den Vormittagsunterricht statt und werden für die Schüler des zweiten und dritten Schuljahres angeboten. Zunächst wird mit Rhythmus, Singen und Bewegung eine musikalische Basis aufgebaut. So wird der Unterricht an verschiedenen Instrumenten wie Gitarre oder Keyboard vorbereitet. Der Unterricht am Instrument findet ab dem dritten Schuljahr statt.



Ballett / Tanz für Kinder ab drei Jahren, Grundschulkinder und Jugendliche Der Ballettunterricht an der Musikschule fördert zunächst Balance und Körperbewusstsein, wodurch Rhythmik und Musikalität entwickelt werden. Diese Elemente werden mit Bewegung zum Tanz verbunden. Behutsam aufbauend werden Schüler an die Stile herangeführt: Freier Kindertanz, Klassisches Ballett, Moderner Tanz oder Jazz. „Mit regelmäßigen Aufführungen wird eine natürliche, selbstbewusste Bühnenpräsenz entwickelt“, erläutert Richelshagen. Beginnend mit der Tänzerischen Früherziehung für Kinder ab drei Jahren gibt es auch Kurse für Grundschulkinder und Jugendliche.