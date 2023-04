Kultur in Hückeswagen Geige trifft auf Akkordeon

Es ist eine eher selten zu hörende Kombination, die das Duo „Patratas!“ aus dem Münsterland am Samstagabend ins recht gut besuchte Kultur-Haus Zach mitgebracht hat. Die Geige von Barbara Kranz trifft auf das Akkordeon von Steffi Budde – die beiden Musikerinnen spielen in dieser Konstellation aber schon seit bald 30 Jahren zusammen. Und schaffen es, beide Instrumente wie füreinander geschaffen klingen zu lassen. Nach einem kurzen, klassisch angehauchten, ersten Stück, bestehend aus zwei Tänzen, haben die beiden Musikerinnen direkt beim nächsten Lied, bei dem das Volkslied „Wenn ich ein Vöglein wär“ eine wichtige Rolle spielt, das Publikum für sich gewonnen. Zumindest gemessen an der Dauer des Applauses, der sich an die humorvollen Schlussakkorde anschließt.