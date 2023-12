Männerchor aus Hückeswagen Musikalische Schlittenfahrt der Straßweger Sänger

Humor bewiesen die Straßweger auch mit dem Stück „Merry Christmas allerseits“ von Udo Jürgens. Besinnlich wurde es mit „Still, still, still“, „Abendfrieden“ und dem A-cappella-Stück „Des deutschen Seemanns Weihnachten“. Zuschauerin Hannelore Jung hatte sich einen Platz in Nähe des Heizkörpers gesucht und war nach dem Konzert in bester Weihnachtsstimmung. „Es hat mir gut gefallen", sagte die Hückeswagenerin froh gelaunt.