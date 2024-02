„Duo Patratas“ spielt im Kultur-Haus Zach Hückeswagen Musikalische Reise von den Beatles bis Brahms

Dem „kleinsten Orchester der Welt“ ist die jahrelange gemeinsame Spielpraxis anzumerken, die vor mehr als 30 Jahren während gemeinsamer Orchesterfahrten als Schülerinnen begann und später in verschiedenen Bands ihre Fortsetzung fand. Im vorigen Jahr begeisterten die beiden Musikerinnen bereits die Zuhörer im Kultur-Haus Zach. „Und für dieses Mal haben die beiden noch eine besondere Überraschung vorbereitet“, versichert Noppenberger. Überhaupt mache das „Duo Patatras“ vor nichts Halt und bringe mit großer Kreativität und Spielfreude all das auf die Bühne, was die Instrumente so hergeben.