Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Musikalische Reise nach Schottland

Hückeswagen Sabrina Palm und Steve Crawford spielten im Kultur-Haus Zach ein Folk-Konzert. Sie sorgten für einen gelungene Abend zum Träumen und Genießen mit schottischen und irischen Arrangements.

Palm und Crawfords Zusammenstellung aus instrumentalen Stücken und Gesangsnummern sorgte für einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Abend. Schnellere Tanzmelodien wechselten sich mit gefühlvolleren, manchmal auch melancholisch anmutenden Songs ab. Zu letzterem zählt Palms Eigenkomposition „Something is Right About It“, dessen Tiefgründigkeit von Selbstzweifeln wunderbar in der Melodie dargestellt wird.

Thematisch ging es in den Nummern nicht nur um das Leben der Auswanderer, zum Beispiel bei „Cross the Western Ocean“, sondern auch um historische Ereignisse. Das gilt etwa für „Such a Parcel of Rogues in a Nation“, in dem der schottische Dichter Robert Burns den Act of Union mit England kritisiert. Den jeweiligen Hintergrund der Lieder erzählten Palm und Crawford ansprechend und humorvoll. Passend zu „Cutting the Peat“ – ein Song über das Torfstechen für die Whiskey-Herstellung, gab es zudem auch eine kleine Whiskey-Bar.