Kulturräume in Hückeswagen : Cellist reist extra aus Kanada an

Hückeswagen Nicolas Cousineau aus Montréal und die Hückeswagenerin Britta Bognanni lernten sich auf dem Jakobsweg in Spanien kennen. Für ein Konzert bei den Kulturräumen am vergangenen Samstag kam der Cellist eigens nach Deutschland.

Für Nicolas Cousineau sei die Musik weltumfassend. „Das war auch der Hauptgrund, warum ich für das Konzert nach Hückeswagen gekommen bin. Die Form des Auftritts in einem privaten Haus vor Menschen, die sich in den Häusern Kultur ansehen oder anhören, spiegelt perfekt mein Verständnis und meine Vorstellung von Kunst und Kultur wieder“, sagte der 50-Jährige.

Mitgebracht habe er die Musik von Johann Sebastian Bach, den er sehr verehre. „Ich glaube, dass die Musik von Bach das wohl größte Geschenk Deutschlands an die Welt war“, sagte er. Und Bachs Musik habe er auch am Sonntag im Haus Drei Birken gespielt, wo er spontan ein kleines Konzert für die Bewohner gegeben hatte. „Ich bin seit einer Woche in Hückeswagen und mit Britta auch spazieren gegangen“, erzählte der Kanadier. Dabei seien sie auch am Wohnheim der Lebenshilfe vorbeigekommen. „Er hat mich gefragt, was das für ein Haus ist. Ich habe es ihm erklärte, und er hat gesagt, dass er sehr gerne dort spielen würde“, sagte Britta Bognanni. Auch das würde seinem Verständnis von Musik entsprechen – spielen, um den Menschen einen Freude zu machen.