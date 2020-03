Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Musik von der grünen Insel mit dem Duo „Stout!“

Hückeswagen Das Programm von „Stout!“ reicht von lauten, rauen Pub-Songs über gefühlvoll arrangierte Balladen bis hin zu mitreißenden Tune-Sets.

Mario Kuzyna und Simon Scherer bilden das Duo „Stout!“. „Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, bekannten und unbekannten Songs und Tunes aus dem ganzen Spektrum der irischen Folk-Musik ihren eigenen Stempel aufzudrücken“, heißt es in der Ankündigung. Und so lassen sie selbst den bekanntesten Gassenhauer wieder frisch und neu erklingen. Besucher können das Duo am kommenden Freitag im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße erleben,