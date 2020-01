Hückeswagen : 500 Jahre alte Tudor-Musik begeistert noch heute

Hückeswagen In der Zeit der britischen Tudor-Könige wurden nicht nur Intrigen gesponnen, sondern auch wundervolle Musik geschrieben. Davon konnten sich Zuhörer nun in der Pauluskirche überzeugen.

Heinrich VIII. mag als König von England noch so grausam gewesen sein, an seinem Hof gab ein Heer von Musikanten, die viel musizierten und komponierten. Einige weihnachtliche Stücke aus der Tudor-Zeit bekamen die rund 60 Zuhörer am Montagabend in der Pauluskirche zu Gehör. „Gerade in der Nachweihnachtszeit haben wir ein wenig Ruhe, um uns intensiver mit den Geschehnissen von Weihnachten zu beschäftigen“, sagte Inga Kuhnert, Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde, zur Begrüßung.