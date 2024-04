Judo in Hückeswagen Musaeus verteidigt Landesmeistertitel

Die Landesmeisterschaft auf dem Weg zur internationalen Deutschen Meisterschaft am 4. Mai in Hamburg war somit für den Judobären des JC Mifune eine gute Standortbestimmung. Nebst der gewonnenen Goldmedaillie bekam Musaeus neben sieben weiteren Kaderathleten auch eine Einladung des Nordrhein-Westfälischen Judoverbandes zur Verbandstagung am kommenden Samstag, 27. April, überreicht, wo die verdienten Judoka für ihre außerordentlichen sportlichen Erfolge bei den Special Olympics Worldspielen in Berlin und den Global Games in Frankreich, wo Ben Musaeus die Silbermedaille gewann, geehrt werden sollen.