Multivisionsshow in Hückeswagen : Fotoreise auf die Karibikinsel Kuba

Multivisionsshow in Hückeswagen

Hückeswagen Auf eine Reise mitten ins Herz der Karibik geht es am Samstag, 6. November, im Kultur-Haus Zach: Karl-Heinz Bobring präsentiert seine Reise-Erlebnisse über Kuba in einem multimedialen Reisebricht.

Der Hückeswagener zeigt an diesem Abend spannende Einblicke über das Leben und die faszinierende Natur der sozialistischen Karibikinsel. Unter dem Motto „Kuba – Verehrt. Verachtet. Vergessen ?“ wird der Bogen zwischen längst vergangenen Zeiten, den ausgeprägten Zeiten des Sozialismus und dem nun sich immer mehr öffnenden Kubas gespannt.

„Mutige und hoffnungsvolle Menschen leben in traumhafter Natur, historische Bauten stehen neben modernen Hochhäusern, alles gesegnet mit morbidem Charme“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Der Reisebericht über das facettenreiche Kuba nehme die Besucher mit auf eine kleine Rundreise über die Trauminsel.

Diese Multivisionsshow bildet zudem den Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Wir bringen die Welt ins Kultur-Haus Zach“, mit der unterschiedliche Regionen der Erde vorgestellt werden sollen. „Wir möchten die anhaltende Pandemie-Zeit, in der Reisen in ferne Länder aktuell noch nicht so wie vor Corona machbar sind, ein Stück weit versüßen“, erläutert Vorsitzender Detlef Bauer. „So bringen wir mit verschiedenen Multivisionsshows und Reiseberichten spannende Gegenden der Erde ins Kultur-Haus Zach.“ Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe von der Bürgerstiftung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen.