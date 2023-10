Müllsammelaktion an der Hückeswagener Talsperre Taucher beteiligten sich am Tag der sauberen Bever

Der achtlos in der Natur zurückgelassene Bürosessel zählte am Samstag zu den größten Funden der Aktion „Tag der sauberen Bever“. Aber auch vier Autoreifen unterschiedlicher Marken und anderer Abfall sowie jede Menge Glasflaschen wurden gefunden, eingesammelt und abtransportiert. Trotz der Ferienzeit konnte Organisator André Grutz von der Hückeswagener DLRG am Samstagmorgen knapp 60 ehrenamtliche Helfer begrüßen, die sich für eine saubere Umgebung und den Naturschutz einsetzen wollten.