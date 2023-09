Altstadtfest in Hückeswagen Müllorchester begeistert Besucher vor dem Schloss

Anja Kölsch vom Bauamt schnappt sich das Mikrofon. Bürgermeister Dietmar Persian greift zum Pömpel am Besenstil. Roland Kissau vom Ordnungsamt hat sich einen Tennisschläger genommen und steht hinter einem alten Wäscheständer. Dann gibt Anja Kölsch den Einsatz. Über den Schlossplatz in Hückeswagen klingt die leise Melodie einer Flaschenorgel: Der unterschiedliche Wasserstand in den schmalen Flaschen sorgt für viele verschiedene Töne.