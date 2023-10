Einzelhandel in Hückeswagen Müchers Schmuckbereich ist jetzt eine Lounge

Nachdem Ketten, Uhren und Ringe abverkauft waren, begann Ende August der Umbau des linken Ladenlokals. Vier Wochen später war der Lounge-Bereich fertig, und er wirkt sehr edel. Fast schon wie eine Bar in einem noblen Hotel. Die Wand wurde mit Holz vertäfelt – weswegen die Treppe, die zur Werkstatt führt, dahinter verschwunden ist. Gemütliche Sessel im aktuell modernen 70er-Jahre-Stil auf einem flauschigen Teppich laden zum Chillen ein, auf Barstühlen kann an einer kleinen Theke Platz genommen werden. An der verspiegelten Wand befindet sich ein Kaffeevollautomat, daneben ein kleiner Kühlschrank. Auf einem gläsernen Board stehen mehrere Flaschen mit unterschiedlichen Sirups – wer mag, kann sein Mineralwasser auch mit Geschmack trinken, während er auf die Reparatur seiner Brille oder die Beratung durch einen der Mitarbeiter wartet.