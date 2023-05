Von Wipperfürth nach Hückeswagen Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Gegen 16 Uhr war der 35-Jährige einer Polizeistreife in Wipperfürth wegen einer ungewöhnlichen Fahrweise aufgefallen. Als die Polizisten den Mann in Höhe der Straße Engelsburg anhalten wollten, beschleunigte er stattdessen seine 125-er Maschine und flüchtete über die Bundesstraße 237 in Richtung Hückeswagen. Dort in der Innenstadt bog er nach Angaben von Polizeipressesprecher Michael Tietze auf den Etapler Platz ab, wendete mehrfach und fuhr schließlich über den Radweg an der Wupperaue in Richtung Kleineichen. Nachdem er in eine Wohnsiedlung im Bereich der Waldstraße abgebogen war, fuhr er in eine Sackgasse.