Bürgermonitor Hückeswagen : Biker fährt bei Überholvorgang beinahe Polizist tot

Hückeswagen Eine Radtour hätte für einen Hückeswagener und einen Motorradfahrer in einer Katastrophe enden können.

Wenn alles richtig schief gelaufen wäre, wäre Frank Rösner jetzt tot. Überfahren von einem Motorradfahrer, der in Dörpe beim Überholen eines Autos in Richtung Hückeswagen links an der Fußgängerinsel vorbeigefahren war und damit auf der Gegenfahrbahn. Den Biker hätte es bei der möglichen Kollision aber wohl auch erwischt, und zumindest schwere Verletzungen wären die Folge gewesen. Dieses Schreckensszenario ist zwar so nicht eingetroffen. Der Polizist aus Hückeswagener meldete sich dennoch am „Bürgermonitor“ unserer Redaktion, um auf die möglichen Folgen eines solchen verbotenen Tuns des Bikers aufmerksam zu machen.