Familie & Co. : Motivierte Schnäppchenjäger zeitgleich auf zwei Basaren

Besonders kreativ und ehrenamtlich engagiert waren die Eltern der Kinder an der GGS Wiehagen. Von ihren Arbeiten gibt es diese Collage. Foto: Pusch

Hückeswagen Die beiden Basare der Kolpingsfamilie im Kolpinghaus und in der GGS Wiehagen zogen viele Besucher an.

Wenn gleichzeitig zwei Second-Hand-Börsen eine Vielfalt an Kleidung, Spielzeug und Babyausstattung „Rund ums Kind“ anbieten, dann stellt sich bei Veranstaltern und Verkäufern schon die Frage, ob sich die Basare der Kolpingsfamilie im Kolpinghaus und in der GGS Wiehagen nicht gegenseitig die Kunden wegschnappen. „Nein, ganz sicher nicht“, sagte Petra Pusch vom Förderverein der GGS Wiehagen, der den Basar organisiert hatte. Genauso sah es Michaela Bosbach von der Kolpingsfamilie beim ersten Familienbasar im großen Saal. „Schließlich besuchen die Gäste die Märkte als motivierte Schnäppchenjäger. Wer schon einmal in der Stadt unterwegs ist, der stöbert dann mit Begeisterung auch gleich auf beiden Märkten.“

Tatsächlich unterschieden sich die Basare auffällig in Zielgruppe und Motivation. „Für uns in der Kolpingsfamilie steht der Familiensinn im Vordergrund. Wir möchten die gut erhaltenen ausrangierten Babyklamotten mit gebührender Wertschätzung weitergeben“, sagte Michaela Bosbach. Alle Kleider und Spielzeuge, die am vergangenen Samstagvormittag keinen neuen Liebhaber gefunden haben, werden in eine Pfarrei nach Litauen gebracht und dort an bedürftige Familien verteilt.

„Bei unserem Frühlings- und Osterbasar war es uns wieder einmal sehr wichtig, die unglaublich kreative Elternschaft zu gemeinsamen Bastelaktionen zu animieren“, sagte dagegen Petra Pusch von der GGS Wiehagen. Vor allem einige Mädchen und Jungen an den insgesamt 32 Verkaufsständen in der GGS Wiehagen und den 17 Tischen im Kolpingsaal bewiesen sich als engagierte Verkaufstalente. „Verkaufen ist doch genauso schön wie Kaufen“, sagte Alexander Haferkorn. Der Neunjährige besucht die vierte Klasse der GGS Wiehagen und freute sich über seine Erlöse, mit denen er sich am Nachbarstand direkt einen neuen kleinen roten ferngesteuerten Flitzer erwarb.

Die Standgebühren der GGS Wiehagen in Höhe von fünf Euro pro Meter sollen unter anderem für neue Lehrmaterialien und ein Klettergerüst eingesetzt werden.

Die Kolpingsfamilie finanziert mit den Standkosten in Höhe von acht Euro pro Meter ein neues Spielgerät auf dem Spielplatz Dierl.

