Unfall in Hückeswagen : Mopedfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Auto

Nach einem Zusammenstoß eines Mopeds mit einem Auto ist ein 78-jähriger Mopedfahrer in Hückeswagen ums Leben gekommen. Der Senior kam am Dienstag in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei am Abend mitteilte.