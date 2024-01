Bildung in Hückeswagen Montanusschule hat zum Kennenlernen eingeladen

Es war schon viel los, an diesem Samstagmorgen, in der Montanusschule an der Weststraße. Ungewöhnlich, weil schon Wochenende, doch die Schulgemeinschaft veranstaltete den diesjährigen Tag der offenen Tür, bei dem den derzeitigen Viertklässlern die Hauptschule vorgestellt werden sollte. Dafür hatten sich die Schüler aller Jahrgangsstufen auch vorbereitet, obwohl die zwei zuvor ausgefallenen Präsenztage das durchaus zur Herausforderung hatten werden lassen. „Ich bin aber absolut fasziniert davon, was die Kinder an nur einem Tag in der Schule geschafft haben“, sagte auch Klaus Kruska aus dem Schulleitungsteam. „Wir hatten ihn bis vor einigen Jahren im November gemacht, aber das war etwas zu weit von den Anmeldungen entfernt, also haben wir das auf Mitte Januar gelegt“, sagte Kruska.