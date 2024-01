Gute Nachricht für die Montanusschule Hückeswagener Hauptschüler sind überdurchschnittlich gut

Im Einzelnen zeigten sich laut Kruska unter anderem folgende Ergebnisse: Beim Hauptschulabschluss in Deutsch hatten 77 Prozent der Montanusschüler die Notenstufe drei und besser. Bei den anderen Hauptschulen in NRW waren dies dagegen mit 30 Prozent weniger als ein Drittel der Schüler. In Mathematik kamen 69 Prozent der Hückeswagener Schüler mindestens auf ein „befriedigend“ in der Abschlussprüfung, während es bei den anderen Hauptschulen im Land gerade einmal 22 Prozent waren. Und auch in Englisch schnitten die Montanusschüler deutlich besser ab: 54 Prozent, und damit mehr als jeder Zweite, kam in seiner Abschlussprüfung auf eine Zwei oder sogar Eins. Damit lag die Montanusschule doppelt so hoch wie der Durchschnitt der Hauptschulen in NRW.