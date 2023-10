Hückeswagener Hauptschule Besonderer Technikunterricht im Sägewerk

Unterricht im Freien, und das auch noch an einem kühl-nassen Herbstmorgen kommt für Schüler nicht oft vor. Für die Klasse 9b der Montanusschule aber ging’s jetzt in den ersten beiden Schulstunden statt in den Technikraum zum Sägen, Feilen oder Bohren ins Sägewerk Zeppenfeld in Winterhagen. Dort sahen sich die Jungen und Mädchen zusammen mit Techniklehrer Marcel Haldenwang an, wie die Holzlatten entstehen, die sie seit Wochen für ihre Werkstücke verarbeiteten.