Hückeswagener Stadtansichten : Ein Stück Alt-Hückeswagen verschwindet

Edith Gerhards und ihr Mann Axel Bornkessel hatten den Abriss der Montagehalle (l.) in Auftrag gegeben. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Montagehalle der früheren Schmiede von Walter Gerhards an der Bachstraße ist abgerissen. Die dahinter liegenden Häuser können nun besser erreicht werden. Obwohl so klein, hatte das Gebäude doch eine interessante Geschichte.

Edith Gerhards und ihr Mann Axel Bornkessel sind extra aus Köln zu ihrem Zweitwohnsitz an der Bachstraße gekommen. Der Grund für diesen Hückeswagen-Besuch ist jedoch ein trauriger: Sie begleiten den Abriss eines alten Stücks Hückeswagen. Denn in der Montagehalle der bereits Ende der 1970er Jahre abgerissenen Schmiede hat Walter Gerhards viele Kunstschmiedearbeiten zusammengestellt, die heute noch im Stadtbild präsent sind – wenn auch nur auf dem zweiten Blick.

Zu seinen Werken gehören etwa die Postkutsche über dem Ausleger des ehemaligen Hotels zur Post an der Peterstraße, das Wappen der Bäckerei von Polheim an der Kölner Straße, das doppelflügelige Eingangstor des Friedhofs neben dem katholischen Kindergarten und das Kästen für den Stadtschlüssel, den der Bürgermeister beim traditionellen Insignienempfang am Schützenfestsamstag dem amtierenden Schützenkönig überreicht.

Ein weiteres altes Stück Hückeswagen verschwindet aus dem Stadtgebiet – die alte Montagehalle der Schmiede von Walter Gerhards. Links steht das dazugehörige Wohnhaus Bachstraße 29. Foto: Stephan Büllesbach

Info Haus Bachstraße 20 soll verkauft werden Verkauf Nach mehr als 150 Jahren im Familienbesitz will Edith Gerhards das Haus Bachstraße 29 schweren Herzen verkaufen. Wohnfläche 115 Quadratmeter Grundstücksfläche 107 Quadratmeter (der benachbarte Garten kann bei Bedarf miterworben werden) Gewerbefläche 45 Quadratmeter Baujahr 1800 Heizung Gas Kontakt ☏ 0160 99679987 (Edith Gerhards)

Der Grund, warum das Ehepaar mit seinen Wohnsitzen in der Domstadt und an der Bachstraße die kleine, in den 1950ern errichtete Halle haben abreißen lassen, hat zum einen mit der besseren Zufahrt für die Häuser Bachstraße 25 und 27 zu tun. Zum anderen aber will es bereits seit vier Jahren das Haus Bachstraße 29 und das dazugehörige Grundstück verkaufen. Das umfasst den Richtung Innenstadt gelegenen Garten, in dem Carola und Walter Gerhards, die Eltern von Edith Gerhards, früher einmal eine Minigolfanlage aufgebaut hatten, und eben das Gelände mit der Montagehalle. 1000 Quadratmeter umfasst das gesamte Gelände.

„Es gibt mehrere Leute, die hier bauen wollen“, berichtet Bornkessel. Daher wäre es gut, wenn das Grundstück abgeschlossen sei. Investoren hätten sich bereits bei ihnen gemeldet, konkret sei aber noch nichts. Auch das Haus Bachstraße 29 will das Ehepaar verkaufen. „Bislang hatten wir das und das Grundstück als Einheit angeboten“, berichtet Edith Gerhards. Das hat aber noch nicht zum Erfolg geführt. Nun also könnte der Weg mit dem Abriss der Montagehalle gewissermaßen dafür frei gemacht werden. Die Hückeswagenern und Wahl-Kölnerin stellt aber klar: „Das Haus muss zuerst verkauft werden.“ Mit dem Grundstück zusammen sei das in Ordnung, aber nur die 1000-Quadratmeter-Fläche wäre keine Option.

Vorbereitung für den Abriss. Horst Schreiner von der gleichnamigen Hückeswagener Baufirma legt Hand an. Foto: Stephan Büllesbach

Ihr Vater Walter Gerhards war ein über die Stadtgrenzen hinaus bekannter Huf- und Wagenschmied. Als das Auto aber immer mehr an Bedeutung gewann und die Kutschen oder Transportwagen keine Zukunft mehr hatten, sattelte er in den 1950er Jahren auf Kunstschmied um. 1939/39 war er Mitglied in der Kunstschmiede- und Kunstschlossermeisterklasse von Prof. Lauterbach in Wuppertal, zudem hatte er sich in Abendkursen in Techniken der Kunstschmiede und Metallbearbeitung weitergebildet. Nachdem Gerhards 1949 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, nahm er im Juni 1950 seine Schmiede als Kunstschmied wieder in Betrieb. Die Spätfolgen der Kriegs- und Gefangenschaftsjahre wirkten sich jedoch so auf seine Gesundheit aus, dass er ab Mitte der 60er Jahre nicht mehr in der Lage war, die schwere körperliche Arbeit zu meistern. Am 31. Juli 1975 starb Walter Gerhards.

Viele ältere Hückeswagener erinnern sich vor allem noch an die Gaststätte „Wichsdose“, Bachstraße 29, die der Familie von Edith Gerhards bereits seit 1862 gehört. Lange Zeit hieß die Gaststätte nach ihren Besitzern Benscheid und später Gerhards. 1957 aber erhielt sie ihren markanten Namen „Wichsdose“, wogegen sich Walter Gerhards lange Zeit gewehrt hatte. Doch seine Gäste nannten sein Lokal nur „Wichsdose“, weil der Schankraum so klein und schmal war wie eine Dose Pferdeschmiere. So gab er schließlich klein bei, nannte die Gaststätte um und ließ sogar eine entsprechende Leuchtreklame über den Eingang setzen. Nach seinem Tod übernahm seine Frau Carola Gerhards die „Wichsdose“, die sie schließlich 1982 schloss.