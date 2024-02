Hückeswagenerin hat viele Ideen Monika Ruhwedel gibt Seniorenrunde das „Ja“-Wort

Zwar ist die 70-Jährige einige Jahre älter als ihre Vorgängerin, geht dennoch voller Elan an das Ehrenamt. „Ich verspüre keinen Druck, und das Organisieren liegt mir", freut sie sich auf die neue Aufgabe. Die Übergabe erfolgte nach langen Gesprächen – danach gab es von der Vorgängerin zahlreiche E-Mails und Whatsapp-Nachrichten mit Informationen und Tipps für die neue Aufgabe. Beim ersten Seniorentreff im Januar stellte sich Monika Ruhwedel bereits den Gästen als neue Leiterin vor. Am ersten Montag im Februar hatte sie ihren zweiten federführenden Einsatz am kommenden Montag, 4. März, steht das nächste Treffen an.