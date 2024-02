70. Geburtstag von Monika Biesenbach 45 Jahre im Ehrenamt für die Heimatstadt

Schubladen-Denken liegt ihr nicht. Deshalb zögert sie kurz, wenn es darum geht, sich selbst und ihre Grundhaltung in gängige politische Kategorien einzuordnen. „Bürgerlich-konservativ trifft‘s vielleicht am ehesten. Das war ich wohl immer schon, und das bin ich immer noch“, sagt Monika Biesenbach über sich selbst. Dass sie darüber als junge Frau den Weg in die CDU fand, lag nahe. „Vielleicht hätte es auch die FDP mit ihren liberalen Grundsätzen sein können. Aber entscheidend für meinen Eintritt in die CDU war dann letztlich, dass mein Bruder Peter schon darin aktiv war und viele aus unserem gemeinsamen Freundeskreis ebenfalls. Die politischen Diskussionen in der Familie und mit Freunden haben mich geprägt.“