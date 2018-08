Hückeswagen: Modernisierung der TBH-Sanitär- und Umkleideräume

Hückeswagen : TBH modernisiert Sanitär- und Umkleideräume

Fliesenleger Michal Miszka arbeitet am neuen Siphon der Duschen, bevor der Boden neu gefliest wird. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Momentan läuft die Komplettsanierung der TBH-Halle im Erdgeschoss, wo sich die Sanitäranlagen und Umkleideräume befinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Die Handwerker geben sich zurzeit beim TBH die Klinke in die Hand. In der vereinseigenen Halle an der Schnabelsmühle wird das gesamte Erdgeschoss samt Treppenhaus renoviert und modernisiert. Der Vorstand hat beschlossen, die Toiletten, Duschen, Böden und Wände auf einen modernen Standard zu bringen. Auslöser waren lose Fliesen im Treppenhaus, hinter denen sich Feuchtigkeit gebildet hatte.

„Wir haben die losen Fliesen aus Sicherheitsgründen gleich abgeschlagen, damit sie keinem Kind auf den Kopf fallen“, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Wolter. Das war vor zwei Jahren. Nun musste der Vorstand die Entscheidung fällen, ob nur das Treppenhaus oder gleichzeitig auch die Sanitär- und Umkleideräume modernisiert werden sollen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, betont Wolter. Doch es bestand dringender Handlungsbedarf: Denn neben den losen Wandfliesen waren auch die Böden und Bänke in die Jahre gekommen, die Abflussrohre waren oft verstopft, und die Geruchsbelästigung durch die Feuchtigkeit hatte zugenommen. „Die Fliesen stammen noch aus der Entstehungszeit der Halle, 1958/59, und sind daher nicht mehr schön anzusehen“, fügt der Vorsitzende hinzu. Daher beschloss der Vorstand, einen fünfstelligen Betrag für die dringend notwendige Sanierung zu investieren.

Manfred Schnippering (li.) und Ludwig Beykirch übernehmen die Aufwertung der Garderoben und Bänke in Eigenleistung. Foto: Heike Karsten

Info Aus der Chronik des TBH zum Bau der vereinseigenen Turnhalle 1957 An der Schnabelsmühle wird das 70-jährige Vereinsbestehen gefeiert. 1958 In der Jahreshauptversammlung teilt Vorsitzender Emil Steinberg mit, dass der Bau der vereinseigenen Halle bald beginnen kann. 14. Juni 1958 Der lang ersehnte erste Spatenstich auf dem von Paul Hartmann geschenkten Grundstück. 1. Juli 1958 Grundsteinlegung für die vereinseigene Halle an der Schnabelsmühle. 5. Dezember 1958 Halbzeit am Bau: Das Richtfest wird gefeiert. 18. Juli 1959 Der TBH hat seine Heimat gefunden: Die Halle wird eingeweiht. 1. August 1959 Offizielles Anturnen des Vereins in der neuen Halle.

Für die Arbeiten werden die Sommerferien genutzt. Die beauftragten Handwerker spielen mit: Die benachbarte Firma Schnabel tauscht die Sanitäranlagen, Michal Miszka (Wipperfürth) übernimmt die Fliesenarbeiten. Großflächige weiße Wandfliesen, grau-marmorierte Bodenfliesen und Mosaiksteine werden verarbeitet. Zum Ende der Sommerferien, spätestens jedoch in den Herbstferien wird die Firma Eicker mit den Malerarbeiten das Großprojekt abschließen.



Hückeswagen : TBH nutzt seine Rücklagen für Sanierung und Sicherheit

zurück

weiter

Beim Bau der Halle hatten viele Vereinsmitglieder mit angepackt, und Eigenleistung findet auch heute statt: Die „Rentner-Band“ entfernte die Fliesen im Flur und im Eingangsbereich, Manfred Schnippering und Ludwig Beykirch kümmern sich derzeit um die Garderoben und Bänke in den Umkleidekabinen: Sie überstreichen die Metallgestelle und versehen sie mit neuen Kleiderhaken. Außerdem müssen die Holzplanken der Bänke abgeschliffen und neu lackiert werden.

Zum Ende der Ferien, am 27. August, sollen die Arbeiten soweit abgeschlossen sein, dass der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann. „Das ist besonders für den Spielbetrieb der Tischtennis- und Volleyball-Abteilung wichtig“, betont Wolter. Bisher laufe alles nach Plan. Die Sanierung will der Verein aus gebildeten Rücklagen stemmen. Einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro gab es von der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen.

Vorsitzender Michael Wolter im Eingangsbereich und Treppenhaus, wo die alten Fliesen der 50er Jahre bereits von der „Renter-Band“ abgeschlagen wurden. Foto: Heike Karsten