Jahresversammlung : Modern Generation – kein Pillekuchen zum Altstadtfest

Hückeswagen Für etliche Besucher des Altstadtfests gehört der Pillekuchen mit Schwarzbrot und Lachs oder Apfelmus obligatorisch dazu. Am Stand der Chorgemeinschaft Modern Generation wird es die Spezialität dieses Jahr voraussichtlich nicht geben.

„Es ist uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich, den Teig in diesen großen Mengen herzustellen“, gab der Vorstand bei der Jahresversammlung bekannt. Dennoch werden die Chormitglieder an ihrem Stand neben der Schloss-Bühne vertreten sein – mit französischen Crèpes.

Nach dem erfolgreichen Konzert der Modern Generation im Februar soll der nächste größere Auftritt nicht wieder so lange auf sich warten lassen. Vier Jahren lagen zwischen den letzten beiden Konzerten. „Wir wollen das nächste Konzert zeitnah planen“, kündigte die Vereinsvorsitzende Stefanie Gotzmann-Hessel an. Ebenfalls geplant sind jährliche Chor-Workshops, ein Tagesausflug und ein kleines Dankeschön-Konzert im Altenzentrum Johannesstift, wo der Chor an jedem Dienstagabend probt. „Gerade ein Workshop-Wochenende, wie wir es vor unserem Konzert hatten, bringt den Chor enorm nach vorne“, betonte die Vorsitzende.