Hückeswagener Modehändler feiert Jubiläum „Winkler’s“ – in 25 Jahren zur Marke

Das Modegeschäft „Winkler’s“ am Weber-Denkmal hebt sich durch die ausgefallene Mode, aber auch vom Einrichtungsstil von anderen Geschäften ab. Vintage-Möbel, alte Turngeräte und ein Flügel schaffen Atmosphäre. Besonderes Augenmerk legt Winkler auf die Auswahl des Sortiments. „Die Kollektionen stimme ich immer aufeinander ab, was logistisch nicht einfach ist“, gesteht der Modefachmann. Die Arbeit des Wareneinkaufs würde oft unterschätzt. Hierfür ist der Hückeswagener auf Modemessen und in den Großstädten unterwegs und probiert fast alle infrage kommenden Stücke selbst an – mitunter auch die Damenmode. Ihm ist die Haptik der Stoffe wie auch die Schnittführung wichtig. Als sportlich-elegant bezeichnet er sein Sortiment, dass vom coolen Herren- bis zum femininen Business-Look reicht.