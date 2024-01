Planungsausschuss in Hückeswagen Politik diskutiert über ein mögliches Mobilitätskonzept

Mit dem Umbau der Innenstadt in Verbindung mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) würden bereits einzelne Baumaßnahmen im Sinne einer diversen Mobilität umgesetzt. So werde beispielsweise der Bahnhofsplatz zur Mobilstation ausgebaut oder die Bahnhofstraße, als qualifizierte Bundesstraße, umgebaut und der Fuß- und Radverkehr priorisiert. „Das Mobilitätskonzept soll eine bessere und klimafreundlichere Mobilität in Hückeswagen erreichen sowie unter anderem als strategische Grundlage für die zukünftige Verkehrsentwicklung in Hückeswagen dienen und als solche Zuständigkeiten definieren und Prioritäten setzen“, heißt es in den Unterlagen.