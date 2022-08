Anregungen, Kritik, Ideen in Hückeswagen : Mobile Redaktion auf dem Feierabendmarkt

Hückeswagen Am gelben Fahrzeug unserer Redaktion kann am Donnerstag über lokale Themen diskutiert werden. Ansprechpartner sind ein Redakteur, eine Mitarbeiterin und der Bürgermeister.

Auch wenn die Sorgen um die Versorgung mit Energie im Winter, der Krieg in Europa und die Frage, ob es im Herbst eine weitere Corona-Welle gibt, die öffentlichen Diskussionen beherrschen, so gibt es dennoch einige lokale Aufregerthemen. Etwa, wann endlich mit der Sanierung des Bürgerbads begonnen wird. Die Arbeiten sollten eigentlich schon im Juli starten, mussten aber wegen des zusätzlichen Brandschutzgutachtens, das die Stadt dem Kreis vorlegen muss, auf Eis gelegt werden. Dazu kommen diverse Projekte aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) auf Hückeswagen zu – als erstes könnte schon im nächsten Jahr der Umbau des Bahnhofsplatzes anstehen. Umgebaut werden sollen auch die Bahnhofstraße und der Wilhelmplatz. Darüber wird zu reden sein – und am kommenden Donnerstag, 25. August, wenn die Mobile Redaktion der Bergischen Morgenpost von 17.30 bis 20 Uhr auf der Bahnhofstraße beim vorletzten Feierabendmarkt dieser Saison in Hückeswagen steht.