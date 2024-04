Musikschule Hückeswagen und Ballettschule Momo Wermelskirchen „MMDC-Minis“ holen dritten Platz bei großem Wettbewerb

Eher zufällig waren Rosalie, Elise, Klara, Laura, Tatjana und Palina von der Hückeswagener Musikschule auf die Ballettschule Momo aus Wermelskirchen gestoßen. Deren Wettbewerbsgruppe, die in der Vergangenheit schon bei Turnieren in Prag und in Portugal ihr Können unter Beweis gestellt hatte, trat im Sommer 2023 in der Schloss-Stadt auf. „Die Begeisterung der Hückeswagener Kinder war riesig, sie wollten gerne bei uns mitmachen“, berichtet Nicole Helder, die die Ballettschule Momo in der Nachbarstadt leitet und in der derzeit 350 bis 400 Mitglieder zwischen drei und 74 Jahren tanzen.