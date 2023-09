Sozialausschuss in Hückeswagen Mittel aus dem Stärkungspakt werden nicht abgerufen

„Die Mittel aus dem Stärkungspakt stehen grundsätzlich allen Akteuren in der Stadtgesellschaft offen“, sagte Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs II Bildung und Soziales, in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Es gebe allerdings das Problem, dass die Mittel fristgebunden bis Herbst umgesetzt werden müssten, was es besagten Akteuren nicht immer ganz leicht mache. „Das ist sehr schade, aber immerhin hat die Löwen-Grundschule einen Antrag für gesündere Ernährungsangebote gestellt – näheres dazu wird in der Ratssitzung am Dienstag, 26. September, berichtet“, sagte Stehl.