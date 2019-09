Musik in der ehemaligen Krankenhauskapelle : Mitsingkonzert von Sinnfonia bewegt die Herzen der Gäste

Hückeswagen Das Programm bestand aus vielen bekannten Liedern mit textlichem Tiefsinn oder kirchlichem Hintergrund. Und zwischen den Mitsingliedern gab es eigene Stücke von Sinnfonia.

Es war das erste und einzige Sinnfonia-Konzert in diesem Jahr und dazu noch eine Premiere: Am Freitagabend lud die fünfköpfige Gruppe erstmals zu einem Mitsingkonzert in die ehemalige Krankenhauskapelle ein. Für die Musiker war es ein durchweg gelungenes Experiment. „Die Leute haben immer mal mehr und mal weniger mitgesungen. Ein komplettes Mitsingkonzert gab es aber in den ganzen 18 Jahren nicht“, sagte Sinnfonia-Mitglied Jürgen Merz.