Kultur in Hückeswagen Hückeswagen singt wieder mal kräftig mit

Schon beim Betreten des Kultur-Hauses hörte man, dass die Stimmen gut geölt und die Lust am Singen auf jeden Fall vorhanden waren. „The Winner Takes It All“ von ABBA war da gerade dran. Teils im Stehen, leicht mitswingend, teils im Sitzen waren die etwa 30 Sänger mit Leidenschaft bei der Sache, während Schmidt wie gewohnt auf seinem Podest stand, die Akustische schrubbte und Ton und Rhythmus vorgab. Die Texte wurden per Beamer an die Wand geworfen.