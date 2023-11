Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Mitreißende Chart-Show mit viel Humor

Es war so eine Art Live-Juke-Box, was da am Freitagabend im Kultur-Haus Zach für Begeisterung beim zahlreich erschienenen Publikum sorgte. Man konnte zwar weder in Werner Weimar an der Gitarre noch in seinen Kompagnon Rolf Schumacher am Saxofon und den obligatorischen Euro einwerfen, um sich den nächsten Song auszusuchen. Aber das, was da seitens der Sänger von der Bühne klang, hätte auch in jeder Juke-Box eine „bella figura“ gemacht. Das Duo hatte sich nämlich den größten Hits der 70er, 80er und 90er Jahren verschrieben, das Programm hieß dementsprechend „Live Acoustic Chart Show“.