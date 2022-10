Verkaufsoffener Sonntag in Hückeswagen : Martinsmark wieder mit Martinszug, Wallnüssen und Losen

Am 6. November führt wieder ein Martinszug hinter St. Martin hoch zu Ross vom Wilhelmplatz hinauf zum Schloss. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Am verkaufsoffenen Sonntag, 6. November, sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Beim Bummeln kann auch die Glücksnuss geknackt werden, und es werden die ersten Lose für die Weihnachtsverlosung ausgegeben.

Egal, wie das Wetter am ersten Sonntag im November auch sein wird – in der Innenstadt dürfte dann garantiert „der Bär los“ sein. Denn es ist wieder Martinsmarkt, der verkaufsoffene Sonntag der Werbegemeinschaft. So wird es am 6. November in den Geschäften, die von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben und zum Bummeln und Kaufen einladen, wieder voll werden. Nachdem vor zwei Jahren die Gewerkschaft Verdi der Werbegemeinschaft einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und die Austragung zwei Tage vorher durch das Oberverwaltungsgericht Münster hatte verbieten lassen, konnte der Martinsmarkt im vorigen Jahr wieder stattfinden. Und auch für dieses Jahr ist mit keinem spontanen Gerichtsurteil mehr zu rechnen. Denn Verdi hatte laut Roland Kissau vom Ordnungsamt bereits im Februar alle vier verkaufsoffenen Sonntage zugestimmt.

Am ersten November-Sonntag, traditionell der Tag des Martinsmarkts – sofern der nicht auf den Feiertag Allerheiligen fällt –, sind wieder etwa 40 Martinsgans-Essen zu gewinnen. Dazu muss in den Geschäften der Werbegemeinschaft die Glücksnuss geknackt werden: Wer statt der Walnuss ein Los als Inhalt vorfindet, erhält einen Gutschein für ein Essen für zwei Personen im Wert von 40 Euro, einzulösen im Hotel Kniep an der Bahnhofstraße.

Überhaupt soll der Martinsmarkt ein großes Fest für die Besucher werden, wie Schuhhändlerin Heike Albus von der Werbegemeinschaft sagt. Ein weiterer Höhepunkt ist wieder der Markt auf der Bahnhof- und Islandstraße, mit dabei sein werden einige der Marktbeschicker, die donnerstags ihre Ware auf dem Wochenmarkt verkaufen. Dazu kommen unter anderem der Kaffee-Teufel, Ankes Basteloase, Baumstriezel sowie die Kindergärten Am Kamp und „Rappelkiste“.

Ein weiterer Höhepunkt soll der Martinszug sein, der um 17.30 Uhr ab dem Wilhelmplatz startet. Kinder mit ihren Laternen und deren Eltern ziehen dann hinter dem St. Martin hoch zu Ross hinauf zum Schloss, wo Stutenkerle an die kleinen Zugteilnehmer verteilt werden. 350 Stück hat die Werbegemeinschaft geordert.