Hückeswagener Pauluskirche : Mit kreativen Ideen werben für Spenden zur Orgelsanierung

Werben vor der Orgel für Spenden für deren Sanierung (v. l.): Sabina Waßmut, Inga Kuhnert (M.) und Irmgard Hannoschöck. Foto: Kuhnert

Hückeswagen Ein Flyer und ein Newsletter informieren über die Sanierung der Stahlhuth-Orgel in der Pauluskirche. All das soll dazu beitragen, dass möglichst viele Spender sich an den Kosten der Sanierung beteiligen.

Eine große Summe investieren muss die Evangelische Kirchengemeinde in ihre Stahlhuth-Orgel: Die dringend notwendige Sanierung des Instruments der Pauluskirche, an der seit drei Wochen die Orgelbaufirma Peters aus Glandorf bei Osnabrück arbeitet, kostet 77.000 Euro (die BM berichtete). Denn neben der Generalreinigung, die alle 20 bis 25 Jahre notwendig ist, sind bei der Begutachtung durch Sachverständigen und Orgelbauer weitere „Baustellen“ ins Auge gefallen. „Das treibt die Kosten in die Höhe“, betont Kantorin Inga Kuhnert.

Diese Summe stelle eine große Belastung für den Haushalt der Gemeinde dar, die daher auf finanzielle Unterstützung durch Spenden angewiesen ist. Inga Kuhnert hat nun eine Gruppe engagierter Mitstreiter gegründet, die helfen will, um Spenden zu werben. „Ich freue mich sehr über das Engagement der Gruppe“, sagt die Kantorin. Die meisten seien noch nicht einmal Mitglieder der Kirchengemeinde, vielmehr sei ihnen die Musik wichtig. „Sie wollen die schöne Orgel in der Pauluskirche erhalten und einen Beitrag für die kulturelle Vielfalt in unserer Stadt leisten“, berichtet Inga Kuhnert. Hilfe kommt auch von prominenter Seite: Der aus Hückeswagen Jazzmusiker Roman Wasserfuhr unterstützt das Projekt, dazu sind bereits die ersten Spenden eingegangen.

In der Zwischenzeit ist unter dem Motto „Wir ziehen alle Register“ ein Flyer entstanden, der über die Orgel informiert. Zudem werden ausgebaute Teile der Orgel zu Engeln, Lampen, Deko- und Kunstobjekten wiederverwertet. „Wer solch ein Objekt erwirbt, hält ein Stück Orgel in seiner Hand und unterstützt damit unser Projekt“, betont die Kantorin.

In Planung sind außerdem die „Orgeltage Hückeswagen“: Vom 1. bis 5. September soll die frisch renovierte Orgel eingeweiht werden – etwa mit Konzerten, Orgelführungen, Aktionen für Kinder und Schnupperkursen. Für die Dauer der Renovierungsarbeiten bietet die Kantorin zudem den Newsletter „Orgelpunkt“ an, der mit Fotos und Interviews mit dem Orgelbauer über die Arbeiten an der Orgel informiert. Interessierte können sich mit einer E-Mail an musik-in-der.-pauluskirche@mail.de für den Newsletter anmelden.