Bergische Wanderwoche in Hückeswagen Unterwegs von der Moor-Birke bis zur Elsbeere

Seit 2011 wachsen an verschiedenen Standorten in Hückeswagen die jeweiligen „Bäume des Jahres“. Gespendet werden sie vom Ortsverband der Grünen, gepflanzt werden sie in der Regel zusammen mit Kindergartenkindern oder Grundschülern. Angefangen hatte vor 13 Jahren alles mit der Elsbeere, der jüngste „Baum des Jahres“ ist die Moor-Birke. Der so geehrte Baum für 2023 konnte wegen des unerwartet frühen Wintereinbruchs nicht mehr im Herbst gesetzt werden, sondern wurde erst im März zusammen mit Kindern der „Rappelkiste“ in der Wupperaue gepflanzt. „Ein optimaler Standort, da die Baumart partielle Überflutungen gut verträgt“, erläutert Grünen-Sprecherin Shirley Finster.