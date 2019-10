Kolpingsfamilie Hückeswagen : Mit der Familie im Kolping-Saal neue Spiele testen

Hückeswagen Die Kolpingsfamilie lädt für kommenden Sonntag wieder zur Spielemesse in den Saal des Kolpinghauses ein.

Kinder- und Familienspiele für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden am kommenden Sonntag bei der Spielemesse vorgestellt, zu der die Kolpingsfamilie und Spielwaren Heinhaus ab 15 Uhr in den Saal des Kolpinghauses einladen. Alle Spiele können Probe gespielt werden. Viele der dann vorgestellten Spiele werden erst noch ihre Premiere auf der Spielemesse haben, die vom 24. bis 27. Oktober in Essen läuft. Vielleicht kann dann auch schon das „Spiel des Jahres 2019“ ausprobiert werden. Vertreten sind aber auch die so genannten Indoor-Action-Spiele, die bereits in den vergangenen Jahren als neuer Trend in Essen vorgestellt worden waren.