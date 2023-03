Gina Stellbrinck vertrat Hückeswagen Miss-Germany-Kandidatin bleibt ihrer Mission treu

Info

Wettbewerb Das Image des ehemaligen Schönheitswettbewerbs „Miss Germany“ hat sich gewandelt: Bei der Wahl geht es vorrangig um die Persönlichkeiten, Ziele und Missionen der Frauen.

Siegerin Miss Germany 2023 ist die angehende Diakonin Kira Geiss aus Magdeburg. Die 20-Jährige hatte sich unter rund 15.000 Bewerberinnen durchgesetzt und erhielt neben der Krone auch eine Siegprämie von 25.000 Euro.

Kandidatin Gina Stellbrinck, in Wermelskirchen geboren und zuletzt wohnhaft in Hückeswagen bis zu ihrem zwischenzeitlichen Umzug nach Köln, schaffte es bin in die Top 20 der aktuellen Miss-Germany-Staffel und damit ins Halbfinale.