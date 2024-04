Jugendzentrum in Hückeswagen Die neue Minigolf-Saison ist eröffnet

Deswegen ist bei Bahn vier nun besondere Konzentration gefragt. Der Ball muss über eine kleine Rampe Richtung Ziel geschubst werden. Die Mädchen versuchen ihr Glück. Erneut erschallt Jubel, und schnell trägt jetzt Emma ihren Erfolg in die Laufkarte ein. Die Stimmung auf der Anlage ist bestens. Dafür ist auch das Team vom Jugendzentrum verantwortlich: Denn pünktlich zur Saisoneröffnung haben die Mitarbeiterinnen ein kleines Fest vorbereitet. Zu jeder gekauften Eintrittskarte gibt es ein Stück Kuchen oder ein Würstchen kostenlos dazu. Am Eingang hängen kleine Wimpelfahnen. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, bekundet dann auch Julia Dormeier, stellvertretende Leiterin des Jugendzentrums. Gerade hat sie mit einem Besucher gesprochen, der Interesse an der freien Honorarstelle hat. Um die Anlage an den Wochenendtagen öffnen zu können, setzt das Jugendzentrum auf Honorarkräfte. „In der Woche öffnen wir auf Anfrage selbst“, erklärt Julia Dormeier. Sie freut sich über die gute Resonanz zur Saisoneröffnung.