Verfolgunsjagd endete in Hückeswagen Milderes Urteil für illegales Motorradrennen

Wenn man mit einem richterlichen Urteil, etwa vor dem Amtsgericht, nicht einverstanden ist, bleibt einem der Schritt in die Berufung. Innerhalb einer Woche nach Urteilsverkündung muss diese in schriftlicher Form durch einen Rechtsanwalt am jeweiligen Gericht, an dem das Urteil verkündet wurde, vorliegen. Dann wird die Anklage vor der nächsthöheren Instanz, verhandelt. Ein heute 29-jähriger Remscheider war mit seinem Urteil des Amtsgerichts Wipperfürth vom 24. März dieses Jahres nicht einverstanden. Darin war er wegen der Teilnahme an einem illegalen Motorradrennen unter anderem auf Hückeswagener Straßen zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je zehn Euro verurteilt worden, außerdem war ihm die Fahrerlaubnis entzogen und sein Motorrad eingezogen worden.