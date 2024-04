21-Jähriger bei Gefährtenhilfe in Hückeswagen untergekommen Milde vom Gericht für mehrfach Vorbestraften

Auf der anderen Seite der Medaille stand dagegen veränderte Lebenswandel seit dieser Haftstrafe. „Damals habe ich Zeit gehabt, um mein Leben Revue passieren zu lassen, gesehen, was alles so schiefgelaufen ist“, berichtete der Angeklagte in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Wipperfürth. „Im Gefängnis habe ich Kontakt zur Gefährdetenhilfe Scheideweg aus Hückeswagen bekommen. Das hat mir sehr geholfen, ich bin da bis heute in engem Kontakt.“