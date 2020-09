Sport in Hückeswagen : Mifune-Judoka können wieder trainieren – eingeschränkt

Sport in Hückeswagen

Hückeswagen Weil Judo ein Kontaktsport ist, war es bislang schwierig, ihn wieder auszuüben Der Hückeswagener Judoclub Mifune hat jetzt die Hygienevorschriften umgesetzt, um wieder trainieren zu können. Das ist aber nicht ganz einfach.

Die Einschränkungen sind groß, dennoch will der JC Mifune wieder sein Judotraining anbieten. Das teilt Vorsitzender Eddy Tscheschlog mit. Nach langer Vorbereitung, wie die Hygienevorschriften umzusetzen sind, kann jetzt wieder trainiert werden. Die ersten Judoka und ihre Trainer standen bereits auf den Matten.

Die Sportler müssen dabei im Judoanzug und mit Maske in die Halle kommen, und selbst beim Aufbau der Wettkampfunterlagen darf der Mund-Nasen-Schutz nicht abgenommen werden. Für das Desinfizieren der Matten vor und nach dem Training ist Veronika Tscheschlog zuständig, die nun die Hygiene-Beauftragte des Vereins ist. Bei den Übungseinheiten dürfen immer nur zwei Judoka auf einer Matte von drei mal drei Metern und mit einem Abstand von zwei Metern trainieren. „Das sind entweder Geschwister oder zwei Teilnehmer, die ich dann zusammenstelle“, berichtet Tscheschlog. „Die dürfen wir Trainer auch nicht mehr trennen oder für den Kampf tauschen.“ Auch wenn das beim Judo eigentlich überhaupt nicht gehe. So bleiben ein umfangreiches Aufwärmtrainig sowie das intensive Üben von Techniken. „Aber wir müssen am Ball bleiben, damit unsere Judoka nichts verlernen“, stellt der Trainer klar.