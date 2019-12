Stadtverwaltung Hückeswagen : Mehr Geld zum Wohnen – neues Wohngeld zum 1. Januar

Hückeswagen Durch die neuen Regeln werden mehr Hückeswagener als bisher einen Anspruch auf Wohngeld haben, und es wird auch in jedem berechtigten Fall mehr Geld ausgezahlt.

Ab Januar 2020 gibt es neue Regelungen beim Wohngeld und Lastenzuschuss. Dies hat die Bundesregierung formal auf den Weg gebracht. Dies gilt natürlich auch für die Wohngeldstelle in Hückeswagen. „Durch die neuen Regeln werden – so ist es aus den bisher vorliegenden Informationen sicher – mehr Menschen als bisher einen Anspruch auf Wohngeld haben, und es wird auch in jedem berechtigten Fall mehr Geld zur Auszahlung kommen“, teilt die Stadt mit.