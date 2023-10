Hückeswagener Haushalt Mehr Geld für die Sanierung von Spielplätzen

Dass die 28 Spielplätze in der Schloss-Stadt mit ihren insgesamt 255 Spielgeräten bereits zum Großteil älter als 15 Jahre sind, ist bekannt. Dass die meisten davon auch bespielbar sind, ebenfalls – allerdings weisen 63 Geräte Mängel auf. 16 davon müssen noch in diesem Jahr repariert werden, indem etwa der Fallschutz erneuert oder erweitert werden muss. Vier Spielgeräte sind ganz gesperrt, anderen droht die Sperrung, wie jetzt in der Ratssitzung durch die Verwaltung bekanntgegeben wurde.