Inklusion in Wipperfürth : Mehr Barrierefreiheit mit Rampen aus Lego

Am Eingang des Cafés Bauer am Wipperfürther Marktplatz haben die Pfadfinder eine Rampe aus Legosteinen gebaut, damit Rollstuhlfahrer hinein können.

Wipperfürth Gemeinsam mit Vertretern des Inklusionsbeirates und den Pfadfindern hat Wipperfürths Bürgermeisterin Anne Loth nun die erste Rollstuhlrampe übergeben.

Seit Sommer wurden 15 Sammeleimer in der Hansestadt verteilt, um nicht mehr benötigte Legosteine einzusammeln. Dadurch sollen die Materialkosten möglichst gering gehalten werden. Die Pfadfinder bieten zudem an, die Legosteine auch vor Ort abzuholen. Die jetzt übergebene Rampe wurde von ihnen und Mitgliedern des Inklusionsbeirats gebaut und an das Café Bauer direkt am Marktplatz übergeben. Demnächst sollen weitere Geschäftsleute und Wirte in der Nachbarstadt angesprochen werden.