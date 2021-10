Starkregen-Katastrophe in Hückeswagen : 135.000 Euro für Flut-Geschädigte

Auch die DLRG war in der Starkregen-Nacht zum 15. Juli und den Tagen danach an vielen Stellen in Hückeswagen im Einsatz. Foto: DLRG

Hückeswagen Die Stadt hat das Geld mittlerweile an Betroffene und Hilfsorganisationen verteilt und das Sonderkonto geschlossen. Der Bürgermeister sieht die Spendenbereitschaft als „starkes Zeichen für unsere Gesellschaft“.

Als die Not nach dem für viele Hückeswagener so verheerenden Starkregen vom 14. und 15. Juli mit dem anschließenden Hochwasser von Wupper und Beverbach so groß wurde, hatte die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet. „Insgesamt sind Spenden in einer Gesamthöhe von 135.136 Euro auf dem Sonderkonto eingegangen“, berichtet Stadtkämmerin Isabel Bever. Dabei reichten die Einzelspenden von wenigen Euro bis zu fünfstelligen Beträgen.

Bürgermeister Dietmar Persian freut sich über so viel Solidarität: „Jede einzelne Spende – egal in welcher Höhe – hat geholfen, die Not und die Sorgen der Menschen vor Ort zu lindern.“ In vielen Gesprächen habe er gehört, dass dabei gar nicht so sehr das Geld im Vordergrund gestanden habe, sondern einfach das Wissen, dass andere Menschen sich um einen sorgten und Mitmenschen unterstützen wollten. „Dies ist ein starkes Zeichen für unsere Gesellschaft.“