18. Malwettbewerb des Schützenvereins Hückeswagen Medinas Bild schmückt das Plakat

Lehrerinnen und Kinder trafen zunächst eine Vorauswahl, so dass aus jeder Klasse die fünf besten Bilder einer Jury vorgestellt wurden. Deren Mitglieder verteilten am Montagabend für ihre acht Favoriten Punkte zwischen zehn und eins, wobei es keine neun und zwei Punkte zu verteilen gab. Die Namen der kleinen Künstler standen dabei auf der Rückseite, so dass die Jury-Mitglieder nicht wussten, welchem Kind sie wie viele Punkte geben.