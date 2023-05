TV Winterhagen erfolgreich Medaillenregen bei Rheinischer Meisterschaft

Dieser sportliche Ausflug hat sich ja mal so richtig gelohnt: Am Samstag fuhren die Trampolinturner des TV Winterhagen nach Voerde, um an der Rheinischen Meisterschaft teilzunehmen. „Bei diesem höchsten Wettkampf auf rheinischer Ebene holten sie insgesamt sechs Medaillen“, berichtete Trainerin Claudia Kiel.