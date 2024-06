Hückeswagener Judoka bei Bethel athletics Fünf Starts – fünf Medaillen für Mifune-Kämpfer

Die Eröffnungsfeier hatten die fünf Judoka des JC Mifune und ihre Betreuer zwar knapp verpasst, schließlich war der Weg zu den Bethel athletics in Bielefeld sehr weit. Doch auf der Matte zeigten sich die Kämpfer mit Handicap alle hellwach, so dass es für alle zum Platz auf dem Treppchen reichte – zwei standen am Ende sogar ganz oben. Gut 800 Athleten waren den Bethel athletics an den Start gegangen, wobei von Judo bis Reiten zehn unterschiedliche Sportarten sowie viele wettbewerbsfreie Aktivitäten angeboten wurden.